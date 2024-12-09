ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّ "جنود إسرائيليّون أقدموا على حفر خندق بمحاذاة الطّريق الّتي تربط تل النحاس بمثلث الوزاني في سهل الخيام مقابل مستعمرة المطلة، ووضعوا مكعبّات إسمنتيّة داخله"، مشيرًا إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي كان قد فجّر في وقت سابق اليوم، عددًا من المنازل في بلدة كفركلا".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": جنود إسرائيليون حفروا خندقًا بمحاذاة الطريق التي تربط تل النحاس بمثلث الوزاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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