رويترز عن مسؤول إيراني رفيع: فتحنا خط اتصال مع القيادة الجديدة في سوريا لمحاولة لمنع مسار عدائي بين البلدين

نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول إيراني رفيع، أننا "فتحنا خط اتصال مع القيادة الجديدة في سوريا لمحاولة لمنع مسار عدائي بين البلدين"، مشيرة الى أن "التعاون مع حكام سوريا الجدد مفتاح لاستقرار العلاقات وتجنب مزيد من التوترات الإقليمية".

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