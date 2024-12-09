أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية، أنّها "فرضت حظرا على سفر الرئيس يون سوك يول، بينما تجري الشرطة تحقيقا تحقه بتهمة التمرّد، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية".
وخلال جلسة استماع برلمانية، سأل أحد المشرّعين ما إذا كان يون، المتهم بقيادة تمرّد عبر إعلان الأحكام العرفية لبضع ساعات الثلاثاء، مُنع من مغادرة البلاد، فأجاب باي سانغ أب مفوّض خدمات الهجرة في وزارة العدل "نعم، هذا صحيح".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العدل الكورية الجنوبية: منع الرئيس من مغادرة البلاد بعد محاولته فرض الأحكام العرفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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