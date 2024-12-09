شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيسية حزب الوعى تعقد اجتماعها الأول.. وتقرر تشكيل اللجان والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الهيئة التأسيسية لحزب الوعي اجتماعها الأول لبحث خطوات البناء الثاني للحزب واستكمال مؤسساته طبقا للائحته الجديدة، وذلك برئاسة الدكتور باسل عادل رئيس الحزب.

ووجه الدكتور باسل عادل، التحية للمهندس محمود طاهر مؤسس الحزب، وأثني علي توجهه الوطني ودعمه لجيل الوسط والشباب بتولي القيادة في حزب الوعي.

كما تقرر في الاجتماع تشكيل عدد من اللجان التي ستعمل علي إقامة البناء المؤسسي للحزب وإعداد فعاليات متعددة في الفترة المقبلة

وتتمثل هذه اللجان في:

لجنة إعداد وثائق ومطبوعات الحزب -

منسق اللجنة محمد عبدالمنعم

لجنة العضوية - منسق اللجنة الدكتور حازم فهمي

لجنة طرق الأبواب - منسق اللجنة المهندس حسام الدين علي

لجنة الإعداد لحفل التدشين - منسق اللجنة الدكتور محمد عبدالمجيد

وسوف يعقد رئيس الحزب اجتماعا خاصا لكل لجنة لمتابعة خطط وآليات التنفيذ