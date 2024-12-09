شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفرنسية: روسيا عانت من "انتكاسة" في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

سقوط بشار الأسد

منح بشار الأسد وعائلته اللجوء

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن روسيا تعاني مما وصفته بـ"انتكاسة" في سوريا، مؤكدة أن مبعوثها الخاص إلى سوريا سيزور دمشق خلال أيام.أعلنت روسيا، أنها طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدُّوَليّ الاثنين لبحث الوضع في سوريا.ويأتي ذلك بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد إثر هجوم مفاجئ وسريع للفصائل المعارضة.وقال مساعد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي عبر تلغرام: "ربطا بالأحداث الأخيرة في سوريا، والتي لم تقيم تداعياتها على هذا البلد ومجمل المنطقة، طلبت روسيا إجراء مشاورات طارئة مغلقة في مجلس الأمن الدُّوَليّ.كانت أفادت وكالات أنباء روسية رسمية، بأن بشار الأسد وأفراد عائلته موجودون في موسكو، وحصلوا على حق اللجوء.وذكر مصدر في الكرملين مساء أمس الأحد، أن الأسد وعائلته في موسكو بعد إسقاطه في هجوم للفصائل المعارضة.