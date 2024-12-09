ياسين تمنى للشعب السوري انتقالاً سلمياً والإفراج عن المعتقلين اللبنانيين وعودة النازحين

أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، في تصريح له الى انه "مع التغيير الحاصل نحو الحرية والديمقراطية في سوريا، نتمنى للشعب السوري الانتقال السلمي ومقاربة مشاكلهم بالحوار الداخلي بعيداً عن تدخل القوى الخارجية، ونؤكد أهمية العلاقة الراسخة بين لبنان وسوريا، دولة ومجتمعاً واقتصاداً، عنوانها الاحترام المتبادل ضمن علاقات دبلوماسية قائمة على المصالح المشتركة للبلدين والتعاون بدءاً من الإفراج عن المعتقلين اللبنانيين في سوريا، عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، وضبط الحدود، والتنسيق الدائم بالقضايا العربية المشتركة".

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