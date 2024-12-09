الجيش: استشهاد مواطن وجرح 4 عسكريين في استهداف سيارة قرب حاجز صف الهوا - بنت جبيل

أعلنت قيادة الجيش أن "العدو الإسرائيلي استهدف سيارة قرب حاجز صف الهوا - بنت جبيل التابع للجيش ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة ٤ عسكريين بجروح متوسطة".

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