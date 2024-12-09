بيرم: ثمة تدافع يحدث في العالم بين أهل الحق و أهل الباطل

أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، الى أنّ أحداث المنطقة الأخيرة تدل على أنّ ثمة تدافع يحدث في العالم بين محورين، أهل الحق و اهل الباطل .

ولفت بيرم خلال إلقائه كلمتين بحفليْن تكريميّين في بلدتي زغدرايا، الى ان "الظروف تغيّرت، نحن اقوياء ونحن أعزّاء ومتيقّظين ، والله عزّ وجل يدّخرنا لمهام أعظم، كلما مرّ الإنسان بإمتحانات يتأهل لمقامات أعلى و إختصاصات أهم، هكذا سنن التاريخ ، والله سبحانه عندما يؤهّلنا بكل امتحان و يغربلنا و ليمحّص الذين آمنوا ليتّخذ منهم شهداء".

وأضاف بيرم : لا ننسى أن مهمّتنا العظمى رغم أننا مواطنون صالحون في هذا البلد، نريده بلدًا عزيزًا مقتدرًا ، نقبل فيه التعددية لأنها رسالة حضارية بوجه العنصرية الإسرائيلية، ولكننا في طريقة أعلى نحن الذين يمهّدون لسلطان مهديّ آل محمّد ، لتكون رسالةً عالمية من أجل كل المظلومين كي يملأ الأرض قسطاً وعدلا بعدما مُلئت ظلماً و جورا.