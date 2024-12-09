ذكرت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، أنّ "طريقَي عيناتا- الأرز وكفرذبيان- حدث بعلبك سالكتان أمام جميع المركبات نهارًا، من السّاعة 10:00 حتّى السّاعة 16:00".

كانت هذه تفاصيل خبر طريقا عيناتا- الأرز وكفرذبيان- حدث بعلبك سالكتان أمام جميع المركبات بين الـ10 صباحًا والـ4 عصرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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