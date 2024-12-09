شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو.. تفشي "المرض إكس" يثير حيرة منظمة الصحة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

حالات وفاة إضافية

اختبارات مخبرية

الدمام - شريف احمد - ذكرت منظمة الصحة العالمية أن مرضًا لم يجر تشخيصه بعد، تفشى في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأصاب أكثر من 400 شخص منذ أكتوبر الماضي.وفي منطقة بانزي النائية، التي تقع على بعد أكثر من 700 كيلومتر من العاصمة كينشاسا، أُبلغ عن 406 حالات إصابة مع 31 حالة وفاة، وفقًا لبيان منظمة الصحة العالمية.أفادت وزارة الصحة الكونغولية بوجود حالات وفاة إضافية خارج المنشآت الصحية يجب التحقيق فيها والتحقق من صحتها، حسبما ذكرت المنظمة.وقالت منظمة الصحة العالمية إن غالبية الحالات التي جرى الإبلاغ عنها كانت بين الأطفال، وخاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.وأضافت المنظمة: "بالنظر إلى العرض السريري والأعراض المبلغ عنها، وعدد الوفيات المرتبطة، يجري البحث في الالتهاب الرئوي الحاد والإنفلونزا وكوفيد - 19 والحصبة والملاريا كعوامل محتملة مسببة للمرض، مع سوء التغذية كعامل مساهم".أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الملاريا مرض شائع في المنطقة وقد يكون سببًا أو مساهمًا في هذه الحالات.وقالت المنظمة: "تجرى الآن اختبارات مخبرية لتحديد السبب الدقيق، وفي هذه المرحلة، من الممكن أيضًا أن يكون أكثر من مرض واحد يسهم في الحالات والوفيات".وتشمل أعراض المرض، الذي يُعرف محليا باسم "المرض إكس"، الحمى، والصداع، والسعال، وسيلان الأنف، وآلام الجسم.