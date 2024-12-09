كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أخبر الرئيس السوري بشار الأسد الأسبوع الماضي في دمشق أن وضع إيران لا يسمح بإرسال قوات لدعمه. واشارت الصحيفة، الى ان "الاتهامات بين طهران ونظام الأسد تصاعدت وسط اتهامات بتسريب معلومات عن القادة الإيرانيين بسوريا".

كانت هذه تفاصيل خبر فايننشال تايمز: عراقجي أخبر الأسد الأسبوع الماضي في دمشق أن وضع إيران لا يسمح بإرسال قوات لدعمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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