أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 13 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مناطق بيلغورود وروستوف وأستراخان الليلة الماضية".
وأوضحت الوزارة في بيان لها، انه "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي روسيا، حيث اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 13 طائرة أوكرانية مسيرة".
وذكر البيان أن "ثمانية مسيرة تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وثلاث فوق أراضي مقاطعة روستوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة أستراخان".
كانت هذه تفاصيل خبر أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 13 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق أراضي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.