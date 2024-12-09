أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 13 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق أراضي البلاد

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 13 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مناطق بيلغورود وروستوف وأستراخان الليلة الماضية".

وأوضحت الوزارة في بيان لها، انه "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي روسيا، حيث اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 13 طائرة أوكرانية مسيرة".

وذكر البيان أن "ثمانية مسيرة تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وثلاث فوق أراضي مقاطعة روستوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة أستراخان".