الخارجية الصينية: نتابع تطورات الوضع بسوريا ونأمل باستعادة الاستقرار بأقرب وقت

أعلن متحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية، أنّ الصين تتابع عن كثب تطوّرات الوضع في سوريا، وتأمل في استعادة الاستقرار في أقرب وقت ممكن.
وأشار، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "الحكومة الصّينيّة تساعد بشكل نشط المواطنين الصّينيّين الّذين يرغبون في مغادرة سوريا، على القيام بذلك بطريقة آمنة ومنظّمة، وستظلّ على اتصال مع أولئك الّذين ما زالوا في سوريا، وتقديم النّصائح لهم حول كيفيّة البقاء آمنين".
ولفت المتحدّث إلى أنّ "الصين تحثّ الجهات المعنيّة في سوريا على ضمان سلامة وأمن المؤسّسات الصّينيّة والمواطنين الصّينيّين العاملين في البلاد"، مركّزًا على أنّ "السّفارة الصّينيّة لا تزال تعمل وتؤدّي واجبها في سوريا، وستواصل تقديم كلّ المساعدة الممكنة للمواطنين الصّينيّين عند الحاجة".
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