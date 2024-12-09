الجيش الإسرائيلي جدد تهديده لسكان قرى جنوبية عدة: لعدم العودة إلى منازلكم حتى إشعار آخر

جدّد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديد سكان لبنان، قائلًا: "أذكّركم أنّه حتّى إشعار آخر، يُحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خطّ القرى التّالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر؛ والمنصوري".

وشدّد في تصريح، على أنّه "يُحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخطّ جنوبًا، حتّى إشعار آخر. كل من ينتقل جنوب هذا الخطّ يعرّض نفسه للخطر". ودعا أيضًا إلى "عدم العودة إلى القرى التّالية: الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، إبل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، ام توته، صليب، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت، القصير، عين إبل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شيحين، شمع؛ وطلوسة".