رئيس الوزراء السوري: مستعد لتقديم المساعدة بشأن نقل كل الملفات والسياسة الخارجية سيرسمها الفريق الذي سيتسلم السلطة

اكد رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، ان "الوضع اليوم أفضل من ناحية الأمن في دمشق"، مؤكدا "اننا نسعى لأن تكون المرحلة الانتقالية سريعة وسلسة".

ولفت في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" الى "أنني مستعد لتقديم المساعدة بشأن نقل كل الملفات"، مؤكدا أن "معظم الوزراء موجودون في دمشق ويقومون بأعمالهم من مكاتبهم".

وذكر أن "ليس لدي إجابة عن مصير الجيش السوري والأمر متروك لمن سيتسلم القيادة"، مشيرا الى أن "هدفنا الأول تعزيز الأمن والشعب السوري تعب خلال السنوات الماضية".

وشار الى ان "الأمور كانت وصلت إلى مرحلة انسداد"، مؤكدا ان "هناك تنسيق للقاء قادة قيادة العمليات العسكرية ولا مانع من لقاء قائد "هيئة تحرير الشام" والقائد في غرفة العمليات للمعارضة المسلحة أحمد الشرع". واضاف ان "السياسة الخارجية سيرسمها الطرف الذي سيتسلم السلطة".

واوضح أن "الأسد كان ينفرد بقرارات السياسة الخارجية ولم تكن تناقش معنا"، مشيرا الى أن "طبيعة تركيبة النظام السابق لم تسمح بتواصل مباشر مع الأسد وابلغته في آخر تواصل معه أن الوضع لم يعد يحتمل وقال سننظر بالأمر لاحقا". ولفت الى ان "كان لديه سيناريو أن يترك البلد للفوضى".