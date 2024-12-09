يديعوت أحرونوت عن وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش استولى الليلة على نقاط إضافية في المنطقة العازلة مع سوريا

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الجيش استولى الليلة على نقاط إضافية في المنطقة العازلة مع سوريا".

في سياق متصل، اشارت صحيفة "معاريف"، الى ان "كاتس شدد على ضرورة التحرك الفوري لمنع إعادة تفعيل مسار تهريب الأسلحة من إيران للبنان عبر سوريا، كما امر بالعمل على خلق مجال أمني خال من الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة والبنى التحتية التي تهدد إسرائيل".