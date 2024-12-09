الشرطة الأسترالية تلاحق 3 مشتبه بهم بإحراق كنيس في ملبورن: نتعامل مع الحادثة على أنها هجوم إرهابي

كشف كبير مفوّضي الشّرطة في ولاية فيكتوريا جنوب شرق أستراليا، شين باتون، خلال مؤتمر صحافي، أنّ الشّرطة حدّدت "ثلاثة مشتبه بهم بالحريق الّذي اندلع في كنيس يهودي في ملبورن الأسبوع الماضي، ونحن في صدد ملاحقتهم"، مشيرًا إلى أنّ الحريق يتمّ التّعامل معه الآن على أنّه "هجوم إرهابي".

ولم تسجَّل إصابات خطرة جرّاء الحريق الّذي أتى على جزء كبير من مبنى الكنيس.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز قد دان الهجوم، مؤكّدًا أنّه "لا يتسامح مطلقًا" مع معاداة السامية، ولافتًا إلى أنّ الشّرطة الفدراليّة ستساعد نظيراتها في الولايات في التّحقيق.