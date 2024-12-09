أعلنت "وكالة المغرب العربي للأنباء"، في بيان صدر عن الفريق الطبّي الملكي، أنّ "خلال ممارسته الرّياضيّة الاعتياديّة يوم الأحد 8 كانون الأوّل، تعرّض الملك المغربي محمد السادس لسقوط، أدّى إلى صدمة على مستوى الكتف الأيسر (Traumatisme de l’épaule gauche)، وكسر في عظم العضد (fracture de l’humérus)".
وأوضح البيان أنّ "هذا الكسر قد تطلّب إجراء عمليّة جراحيّة بالمصحة الملكيّة في الرباط، تكلّلت بالنّجاح"، مشيرًا إلى أنّ "عقب هذه العمليّة، سيتمّ تثبيت الكتف الأيسر للملك لمدّة 45 يومًا، تليها فترة لإعادة التّأهيل الوظيفي (Rééducation fonctionnelle)".
كانت هذه تفاصيل خبر ملك المغرب أجرى عملية جراحية ناجحة بعد إصابته بكسر في عظم العضد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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