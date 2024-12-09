مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم جلسة مباحثات مغلقة حول سوريا

أفادت مصادر دبلوماسيّة لوكالة "فرانس برس"، بأنّ "​مجلس الأمن الدولي​ سيعقد اعتبارًا من السّاعة 15,00 (20,00 ت غ) وبصورة طارئة، جلسة مباحثات مغلقة حول ​سوريا​، بعد سقوط الرّئيس بشار الأسد".

وكان قد أشار مساعد مندوب روسيا لدى الأمم المتّحدة ديمتري بوليانسكي، مساء أمس، إلى أنّ "ربطًا بالأحداث الأخيرة في سوريا، الّتي لم يتم حتّى الآن تقييم تداعياتها على هذا البلد ومجمل المنطقة، طلبت روسيا إجراء مشاورات طارئة مغلقة في مجلس الامن الدولي"، لافتًا إلى أنّ الاجتماع سيُعقد الإثنين.