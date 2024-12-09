أفادت مصادر دبلوماسيّة لوكالة "فرانس برس"، بأنّ "مجلس الأمن الدولي سيعقد اعتبارًا من السّاعة 15,00 (20,00 ت غ) وبصورة طارئة، جلسة مباحثات مغلقة حول سوريا، بعد سقوط الرّئيس بشار الأسد".
وكان قد أشار مساعد مندوب روسيا لدى الأمم المتّحدة ديمتري بوليانسكي، مساء أمس، إلى أنّ "ربطًا بالأحداث الأخيرة في سوريا، الّتي لم يتم حتّى الآن تقييم تداعياتها على هذا البلد ومجمل المنطقة، طلبت روسيا إجراء مشاورات طارئة مغلقة في مجلس الامن الدولي"، لافتًا إلى أنّ الاجتماع سيُعقد الإثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم جلسة مباحثات مغلقة حول سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.