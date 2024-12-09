أردوغان: قرار المحكمة الجنائية بشأن اعتقال نتانياهو صائب وسنرى ماذا سيفعل بمواجهته

أكّد الرّئيس التّركي رجب طيب أردوغان (Recep Tayyip Erdoğan)، أنّ قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "كان صائبًا للغاية، لكن نتانياهو لم يلتزم قط بالقرارات الّتي اتُخذت من قبل، ولن يلتزم أيضًا".
وأشار، خلال لقائه مجموعة من الشباب في ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، إلى أنّه "سواء امتثل نتانياهو أم لا، فإنّ حقيقة اتخاذ هذا القرار تعني أنّ الدّول المناهضة لإسرائيل قد فازت في معركة الشّرف"، مركّزًا على "أنّنا سنرى الآن ماذا سيفعل نتانياهو في مواجهة هذا القرار، لا سيّما أنّ العالم يمر بفترة متغيّرة جدًّا".
يُذكر أنّ في 21 تشرين الثّاني الماضي، أصدرت المحكمة مذكّرتَي اعتقال بحقّ نتانياهو ووزير الدّفاع الإسرائيلي السّابق يوآف غالانت، لتورّطهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة بحقّ الفلسطينيّين في قطاع غزة.
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