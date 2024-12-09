خارجية الكويت: للحفاظ على وحدة أراضي سوريا واحترام استقلالها وضمان حماية الشعب

أعلنت ​وزارة الخارجية الكويتية​، "أنّها تراقب تطوّرات الأحداث في ​سوريا​ الشّقيقة باهتمام بالغ"، مشدّدةً على "ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السّوريّة، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، وضمان حماية الشّعب السّوري الشّقيق وحقن دماء أبنائه".

وأكّدت في بيان، "موقف دولة الكويت الدّاعم لتحقيق استقرار سوريا، من خلال الحفاظ على مؤسّساتها الوطنيّة وتكريس لغة الحوار، وصولًا إلى تحقيق آمال وتطلّعات الشّعب السّوري الشّقيق".