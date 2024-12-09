ستارمر رحّب بـ"رحيل الأسد ونهاية نظامه الوحشي": ندعو جميع الجهات لتحقيق السلام والاستقرار

رحّب رئيس الوزراء البريطاني ​كير ستارمر​ (Keir Starmer)، بـ"رحيل الرّئيس السّوري ​بشار الأسد​ ونهاية نظامه الوحشي"، مؤكّدًا "أنّنا بحاجة إلى حلّ سياسي".

وأشار في تصريح، إلى "أنّنا نتحدّث مع الحلفاء الإقليميّين ونراقب الوضع. وندعو جميع الجهات إلى تحقيق السّلام والاستقرار، حماية المدنيّين والأقليّات، وإيصال المساعدات.

كما شدّد ستارمر في بيان، على أنّ "الشّعب السوري قد عانى في ظلّ نظام الأسد الهمجي لفترة طويلة جدًّا، ونحن نرحّب برحيله"، لافتًا إلى أنّ "تركيزنا الآن ينصبّ على ضمان سيادة الحلّ السّياسي واستعادة السّلام والاستقرار".