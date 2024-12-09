شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى الشهابى: 11 عامًا من الجهود المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية خلال الـ11 عامًا الماضية في مجال الحماية الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملت على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال زيادة مخصصات التمويل ورفع عدد المستفيدين بها.

وأشار في تصريح لليوم السابع إلى أن هذه الجهود شملت زيادة المعاشات الشهرية لملايين المواطنين، وتحسين برامج الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى مشروعات الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى مكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة. وأضاف أن الدولة استهدفت توفير فرص العمل وتحسين التعليم والصحة، بهدف رفع مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وتابع الشهابي أن تلك الإجراءات، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، كانت جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تماسك المجتمع المصري في مواجهة الأزمات.