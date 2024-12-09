الإمارات تقدم مساعدات للنازحات في شمال قطاع غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ووزعت عملية «الفارس الشهم 3»، طرود المرأة على النازحات في شمال قطاع غزة، ضمن الجهود الإغاثية لدولة الإمارات.

وتصدرت دولة الإمارات قائمة الدول الأكثر دعماً لسكان قطاع غزة منذ بداية الأزمة في أكتوبر 2023 وحتى نهاية نوفمبر 2024، بقيمة بلغت 828 مليون دولار، وبنسبة 42% من مجمل المساعدات المقدمة، نقلاً عن الأرقام المنشورة في خدمة التتبع المالي التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».

وفي وقت سابق أمس، أشاد البرلمان العربي، بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للتعامل مع المعاناة، والأوضاع المأساوية التي يواجهها سكان القطاع بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من عام وشهرين بشكل متواصل.

وقال معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، إن الإشادات الدولية المتعددة بهذا الدعم تأتي امتداداً لمواقف دولة الإمارات الراسخة لنصرة ودعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات السياسية والإنسانية، وتؤكد أنها تأتي في طليعة الدول الداعمة للشعب الفلسطيني للتخفيف عن معاناته الحالية.

وأشار اليماحي إلى أن هذا واجب أخلاقي وإنساني تتشرف دولة الإمارات بالالتزام به تجاه الأشقاء الفلسطينيين، مشدداً على أن دولة الإمارات لديها مسيرة حافلة بالعطاء في إغاثة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة خلال أوقات الأزمات والكوارث.