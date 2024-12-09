شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى.. جهود كبيرة لدعم الأكثر احتياجا وتعزيز الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية، قام التحالف الوطني للعمل الأهلي بتنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة. منذ تأسيسه، عمل التحالف على توحيد جهود منظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف تنموية تشمل توفير الرعاية الصحية، والتعليم، ودعم المشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات نقدية وعينية للأسر الفقيرة.

وتعاون التحالف مع الحكومة المصرية في برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من هذه البرامج، مستهدفًا الأسر الأكثر فقرًا والمناطق الأكثر احتياجًا كما شارك في مبادرات تهدف إلى توفير فرص عمل وتعزيز مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية.

ونجح التحالف في دعم مشروعات تنموية صغيرة ومتوسطة، وتوفير دعم مباشر للمواطنين في أوقات الأزمات، مما يعكس التزامه بتخفيف آثار التحديات الاقتصادية على المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.

كما قام التحالف الوطني للعمل الأهلي بتنفيذ عدد من المبادرات الإنسانية التي تستهدف مساعدة الفئات الضعيفة، مثل توزيع الغذاء والملابس على الأسر الأكثر احتياجًا، وتنظيم حملات لتوفير الأدوية والعلاج للفقراء.

وركز التحالف على تعزيز دور المرأة والشباب في المجتمع من خلال برامج تدريبية وتوعوية تهدف إلى تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا. وقد أطلق عدة مشاريع لدعم ريادة الأعمال وتشجيع المشاريع الصغيرة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي وتوفير فرص العمل في المناطق الفقيرة.