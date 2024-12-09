3 قتلى بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

قتل ثلاثة مدنيين أمس في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن «ثلاثة قتلى من المدنيين سقطوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في حي العريض التحتاني في دبين» بقضاء مرجعيون في جنوب لبنان. وقتلت غارتان جويتان إسرائيليتان ستة أشخاص في جنوب لبنان أمس الأول.

يذكر أن الولايات المتحدة وفرنسا ساهمتا بترتيب اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ الأربعاء قبل الماضي بشكل يومي. وفي السياق، ارتكب الجيش الإسرائيلي، أمس الأول، 14 خرقاً لوقف إطلاق النار، ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق قبل 9 أيام إلى 155، حسب إحصائية لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. وتنوعت الخروقات الإسرائيلية بين قصف بالمدفعية والصواريخ، وإطلاق نيران من أسلحة رشاشة، وتوغلات، وتفجير منازل، وغارات بطيران حربي ومسير، وتحليق لطيران مسير.