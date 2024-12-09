شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى: الاستعراض الدورى آلية هامة لدفع الدول نحو تحسين حالة حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، عن استعداداتهم للمشاركة بفاعلية في الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، مؤكداً أن هذه الآلية تعد فرصة مهمة للتفاعل مع المجتمع الدولي والعمل على تحسين حالة حقوق الإنسان .

وأضاف أحمد فوقى فى تصريحات له، أنهم سيساهمون بشكل نشط في هذه الدورة، من خلال تقديم رؤى وتوصيات تدعم تعزيز حقوق الإنسان في البلاد، وتسهم في معالجة التحديات القائمة.

وأشار أحمد فوقي إلى أن المؤسسة تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، ما يجعل مشاركتها فعالة خلال المراجعة الدورية الخاصة بمصر والمقررة في يناير 2025، حيث تسعى المؤسسة إلى حجز فعالية جانبية على هامش دورة الاستعراض بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وذلك بهدف تعزيز الحوار مع مختلف أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية.

وأضاف فوقي، أنه سيتم التركيز على التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر، والخروج بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى مزيد من الإصلاحات الحقوقية، وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق إصلاحات حقيقية تنعكس على جميع أفراد المجتمع.

وأكد فوقي على أهمية الالتزام بتوصيات الأمم المتحدة وتفعيلها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن أهمية الاستعراض الدوري الشامل تكمن في كونه آلية هامة لدفع الدول نحو تحسين حالة حقوق الإنسان من خلال الحوار البناء مع المجتمع الدولي.

ونوه الى أنه من خلال هذه الآلية، يمكن تعزيز التزام الدول بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومواجهة التحديات المحلية بشكل فعال، داعيًا إلى تعزيز دور المجتمع المدني في عملية المراجعة، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تقديم رؤى وتوصيات تدعم الإصلاحات الحقوقية.