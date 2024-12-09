شكرا لقرائتكم خبر عن عفو متوقع.. ترامب يكشف عن قرار "اليوم الأول" في البيت الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيستخدم سلطاته في "اليوم الأول" بالبيت الأبيض للعفو عن مثيري الشغب المتورطين في الهجوم على الكابيتول الأمريكي يوم 6 يناير 2021.

وجاء ذلك في مقابلة ترامب مع برنامج "واجه الصحافة" على شبكة "ان بي سي" جرى تسجيله يوم الجمعة، وهي أول مقابلة تليفزيونية منذ انتصاره في الانتخاب.

ردًا على بايدن

قال ترامب: "سوف أتصرف بسرعة كبيرة، سوف أنظر في كل شيء، سندرس الحالات بشكل منفرد".



وجاءت تصريحات ترامب في أعقاب قرار الرئيس جو بايدن بالعفو عن نجله هانتر بايدن، في خطوة جاءت على عكس موقفه بعدم استخدام سلطاته التنفيذية لمساعدة نجله الأكبر.

وأثارت خطوة بايدن انتقادات من الحزبين السياسيين، وبرر بايدن القرار بأن القضية ضد نجله، الذي أدين باتهامات تتعلق بالسلاح، واعترف أيضًا بذنبه في قضية تهرب ضريبي منفصلة، كانت بدوافع سياسية، واستهدفت إلحاق الضرر به وبهانتر.

