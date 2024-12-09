"يديعوت أحرونوت": وقف إطلاق النار بالشمال يجعل من الممكن البدء والانخراط في إعادة تأهيل المستوطنات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "وقف إطلاق النار في الشمال يجعل من الممكن البدء والانخراط في إعادة تأهيل المستوطنات التي تضررت في الحرب"، لافتةً الى أنه "جرت هذا الأسبوع مناقشة حول هذا الموضوع في لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست، تحت عنوان "استعدادات الحكومة لإعادة التأهيل المادي للشمال".

وذكرت الصحيقة، أنه "في حين أن العديد من القضايا لا تزال مفتوحة، فإن النقاش في الكنيست يعكس أيضاً صورة قاتمة، مفادها أن هناك في الوقت الحالي كلاماً أكثر وقليلاً من العمل".