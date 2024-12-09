طقس الغد غائم اجمالا مع انخفاض بالحرارة واستمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس خريفي مستقّر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين ١٣ و ٢١ في بيروت ٤ و ١٤ في زحلة وبين ١٠ و ١٩ في محطة طرابلس.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة و استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.

الثلاثاء: غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تكون أعلى من معدلاتها الموسمية، كما تكون نسبة الرطوبة منخفضة.

الأربعاء: غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل على الساحل و على الجبال وتكون أعلى من معدلاتها الموسمية.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات.