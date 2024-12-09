الاتحاد الأوروبي يرحب بسقوط نظام الأسد في سوريا

رحبت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا. وأشارت كالاس إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل مع جميع الشركاء البنائين في الشرق الأوسط. المسؤولة الأوروبية الجديدة، التي خلفت جوزيب بوريل في منصبه، اعتبرت انهيار نظام البعث “تطورًا إيجابيًا”. وأوضحت أن أولويات الاتحاد الأوروبي تتمثل في ضمان الأمن بالمنطقة. وأضافت قائلةً: “نهاية ديكتاتورية الأسد تطور إيجابي طال انتظاره، كما أنها تظهر ضعف داعميه؛ روسيا وإيران”.

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