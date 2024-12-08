اعلنت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها ضربت أكثر من 75 هدفا لتنظيم داعش في وسط سوريا. ولفتت القيادة المركزية الأميركية الى إنها لن تسمح لتنظيم "داعش" بالاستفادة من الموقف الراهن في سوريا.

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة المركزية الأميركية: استهدفنا أكثر من 75 هدفا لتنظيم داعش في وسط سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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