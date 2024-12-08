"سي إن إن" عن مسؤول أميركي: الولايات المتحدة قصفت قادة وعناصر ومعسكرات لتنظيم الدولة وسط سوريا

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي، أن "الولايات المتحدة قصفت قادة وعناصر ومعسكرات لتنظيم الدولة وسط سوريا".

هذا وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "الحكومة صادقت على السيطرة على نقاط مراقبة في الجولان، وتعميق العمليات بالمنطقة العازلة بسوريا".

كذلك كشفت الهيئة، أن "إسرائيل تدرس شن هجمات أوسع من المرات السابقة في اليمن ردا على هجمات الحوثيين".