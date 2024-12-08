تحدثت معلومات عن وقوع إشكال في منطقة بشارة الخوري بعد تجول مسيرات تحمل أعلام الثورة السورية وسط هتافات، وقد حصل تلاسن بينهم وبين شبان من منطقة خندق الغميق.

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