الجيش الإسرائيلي: طائرة لسلاح الجو هاجمت مسلحين من حزب الله عملوا داخل مستودع أسلحة في جنوب لبنان

زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي ان "طائرة لسلاح الجو هاجمت مسلحين من حزب الله عملوا داخل مستودع أسلحة في جنوب لبنان وشكلوا تهديدًا في المنطقة منتهكين التفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
كذلك زعم أدرعي، انه "لقد وجه هؤلاء المسلحين وأشرفوا على مخططات ضد قوات الجيش ومواطني إسرائيل على مدار الأشهر الماضية. كما هاجم الجيش لإزالة تهديدات خلال اليوم عددًا من المسلحين من حزب الله في جنوب لبنان".
وأضاف "يبقى الجيش ملتزمًا بالتفاهمات التي تم التوصل اليها بخصوص وقف اطلاق النار في لبنان ومنتشرًا في جنوب لبنان ومتحركًا لازالة كل تهديد على دولة إسرائيل ومواطنيها".
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