شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى: الإعلام أداة مؤثرة في تشكيل الوعي العام والان مع تفاصيل الخبر

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في احتفالية مؤسسة «الأهرام» القومية، وذلك بمناسبة مرور 30 عامًا على إصدار صحيفة "الأهرام إبدو" الصادرة باللغة الفرنسية منذ عام 1994، الاحتفالية التي أقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وخالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعدد من السفراء، وقيادات مؤسسات الأهرام.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشاركته في الاحتفال بمرور ثلاثين عامًا على إصدار جريدة "الأهرام إبدو" تمثل فرصة ثمينة للإشادة بجهود هذه الجريدة المتميزة، باعتبارها منبرًا إعلاميًا ناطقًا بالفرنسية يعكس عراقة مؤسسة الأهرام، التي تعد من أبرز القوى الناعمة المصرية أو كما وصفها الوزير "قوى التأثير الناعمة".

وأشار الوزير، إلى أن هذا الإصدار يمثل إضافة مميزة لرصيد مؤسسة الأهرام، التي لطالما تميزت بإصداراتها المهمة ذات الثقل المحلي والإقليمي والدولي، كما أشاد بالتطوير المستمر للجريدة وموقعها الإلكتروني، الذي يقدم خدمات رقمية تواكب متغيرات العصر، مما يسهم في تعزيز دورها كمنصة إعلامية مؤثرة.

وفي كلمته، أكد الوزير أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتسليط الضوء على أهمية الإعلام كأداة رئيسية ضمن القوى الناعمة، مشيرًا إلى أن التأثير في العقول أصبح أكثر أهمية وجدوى من أي وقت مضى، كما شدد على دور المؤسسات الإعلامية الوطنية في دعم مواقف مصر، والحفاظ على مصالحها ومقدراتها، وهو ما يتطلب إعلامًا مهنيًا قادرًا على المنافسة في ظل المتغيرات الراهنة.

ودعا الوزير أسرة تحرير "الأهرام إبدو" إلى مواصلة العمل والنجاح الذي تحقق على مدار العقود الثلاثة الماضية، مؤكدًا أهمية مضاعفة الجهود في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها المجال الإعلامي، وثورة التكنولوجيا التي جعلت التفوق الإعلامي قوة أساسية لا تقل أهمية عن أي قوة أخرى.

واختتم فوزي، كلمته بالتأكيد على أهمية تطوير الأداء الصحفي و الإعلامي لتعزيز الوعي وحماية الأمن القومي، مشيدًا بدور "الأهرام إبدو" كمنبر إعلامي يعكس صورة مصر الحقيقية للعالم، معربًا عن أمله في أن تستمر الجريدة في تحقيق المزيد من النجاحات، وأن تشهد مصر إصدارات جديدة بلغات متعددة تعبر عن رسالتها وقيمها.

وفي ختام الاحتفالية، قامت مؤسسة الأهرام بتكريم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء، كما تم تكريم العديد من المسؤولين السابقين والحاليين، إلى جانب قيادات المؤسسة وأبطال أوليمبياد باريس.



جانب من المشاركة جانب من المشاركة

الوزير محمود فوزي وسط الحضور



تكريم المستشار محمود فوزي



كلمة الوزير محمود فوزي كلمة الوزير محمود فوزي

جانب من الفعالية

صورة جماعية للحضور



الفعالية الفعالية

حضور الاحتفالية

صور تذكارية