شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يدعم الموقف المصري تجاه تطورات الأوضاع في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 ديسمبر 2024 09:25 م

أكد حزب حماة الوطن، مساندته الكاملة للموقف المصري الداعم للدولة السورية الشقيقة في ضوء التغيرات التي شهدتها مؤخرا.

وأيد الحزب التوجه المصري في الدعوة إلى ضرورة دعم سيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها، وأهمية تغليب جميع الأطراف المصلحة العليا للبلاد، بما يؤسس لمرحلة جديدة قائمة على التوافق لتحقيق السلام.

وأعلن حماة الوطن، تأييده دعوة مصر للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لرفع المعاناة عن الشعب السوري، والعمل من أجل إعادة الإعمار لتحقيق أمن واستقرار البلاد.