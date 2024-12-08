شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة كبيرة.. زيلينسكي يكشف حصيلة قتلى قوات أوكرانيا في حرب روسيا والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة روسيا تطلب اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن الدولي بخصوص سوريا ترامب يكشف عن موقفه من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تحديث لحصيلة قتلى الجنود الأوكرانيين خلال الحرب مع روسيا، أن عددهم ارتفع إلى 43 ألف جندي، بزيادة قدرها 12 ألف جندي عن الرقم الذي جرى الإعلان عنه في فبراير، والبالغ 31 ألف جندي.ويوضح محللون عسكريون أنه من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، لكن لأسباب تكتيكية، غالبا ما تكون الأطراف المتحاربة مترددة في تقديم معلومات دقيقة عن أعداد الجنود القتلى.وقال زيلينسكي على قناته على منصة تبادل الرسائل "تليجرام" إنه جرى تقديم العلاج لـ 370 ألف حالة إصابة بين الأفراد خلال الصراع، ومع ذلك عاد نحو نصف الذين أصيبوا إلى المجهود الحربي.وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عقب اجتماعه مع زيلينسكي في باريس، قد ذكر في منشور نشره في وقت سابق على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن أوكرانيا "خسرت بشكل مثير للسخرية" 400 ألف جندي حتى الآن.أما بالنسبة لروسيا، قال ترامب إن 600 ألف سقطوا بين قتيل وجريح، ورفض الكرملين ادعاءات ترامب ووصفها بأنها كاذبة، لكنه لم يقدم، أي أرقام خاصة به.وأجرت وسائل إعلام مستقلة مؤخرا تدقيقا في أسماء أكثر من 75 ألف جندي روسي لقوا حتفهم.