شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطلب اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن الدولي بخصوص سوريا والان نبدء بالتفاصيل

سقوط بشار الأسد

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منح بشار الأسد وعائلته اللجوء

الدمام - شريف احمد - أعلنت روسيا، أنها طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدُّوَليّ الاثنين لبحث الوضع في سوريا.ويأتي ذلك بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد إثر هجوم مفاجئ وسريع للفصائل المعارضة.وقال مساعد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي عبر تلغرام: "ربطا بالأحداث الأخيرة في سوريا، والتي لم تقيم تداعياتها على هذا البلد ومجمل المنطقة، طلبت روسيا إجراء مشاورات طارئة مغلقة في مجلس الأمن الدُّوَليّ.كانت أفادت وكالات أنباء روسية رسمية، بأن بشار الأسد وأفراد عائلته موجودون في موسكو، وحصلوا على حق اللجوء.وذكر مصدر في الكرملين مساء الأحد، أن الأسد وعائلته في موسكو بعد إسقاطه في هجوم للفصائل المعارضة المسلحة.وأضاف المصدر، "أن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى العاصمة الروسية، بعد منحهم روسيا اللجوء لدواع إنسانية".