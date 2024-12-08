شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سوريا.. بايدن يعقد اجتماعًا مع فريقه للأمن القومي والان نبدء بالتفاصيل

الوضع في دمشق

الدمام - شريف احمد - يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد اجتماعا مع فريقه للأمن القومي يتناول التطورات في سوريا، حيث أعلنت الفصائل المعارضة المسلحة سقوط الرئيس بشار الأسد.وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي شون سافيت على منصة "إكس" أن "الرئيس سيلتقي فريقه للأمن القومي هذا الصباح لتلقي إحاطة عن الوضع في سوريا".سبق وأعلنت الفصائل المسلحة فجر الأحد أنها بدأت بالدخول إلى العاصمة دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.وقالت الفصائل في رسالة نشرتها على قناتها في تطبيق تلغرام: "بدأت قواتنا دخول العاصمة دمشق"، في وقت تحدث سكان لوكالة فرانس برس عن سماع رشقات رصاص كثيفة في شوارع العاصمة.