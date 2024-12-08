"النشرة": نجاة مواطناً من رصاصة اخترقت باب مدخل منزله في ساحة ناصر في بعلبك

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن "نجاة مواطن من رصاصة اخترقت باب مدخل منزله في ساحة ناصر في بعلبك بعدما اطلق مجهولون النار من سيارة رباعية الدفع توقفت امام الهيئة الصحية واطلقت النار تجاه ساحة ناصر بسبب ابتهاج بعض الشبان بانتصار الثورة السورية".

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