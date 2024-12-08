نديم الجميل خلال صلاة شكر أمام ضريح والده في بكفيا: الله يمهل الطغاة ولا يهملهم

أقيمت صلاة الشكر والبخور بعد ظهر اليوم في بكفيا أمام ضريح الرئيس الراحل بشير الجميل، بحضور النائب نديم الجميل وشقيقته يمنى ومسؤولين كتائبيين، وذلك بمناسبة سقوط النظام في سوريا.

وبعد الصلاة التي أقامها الأب إيلي خوري، ألقى الجميل كلمة جاء فيها: "نصلي على أرواح شهداء المقاومة اللبنانية وقائد المقاومة بشير الذي افتدى مع رفاقه وطنه ضد الطغيان والاحتلال السوري للبنان".

أضاف: "الله يمهل الطغاة ولكن لا يهملهم، والتاريخ أثبت ان دفاعنا عن الحرية والسيادة كان دفاعا عن الحق. فلبنان بدأ يستعيد أنفاسه بعد سقوط نظام الأسد الطاغية الذي دّمر لبنان من شماله الى جنوبه وبقاعه، وعاث فسادا في مؤسسات الدولة كلها. وعلى أمل قيام لبنان الجديد بفضل صمود شعب لبنان الأبي".

وأضيئت الشموع أمام الضريح ووضعت الأكاليل، ثم توجه الجميل الى الأشرفية للمشاركة باحتفال مماثل.