تيمور جنبلاط زار ضريح كمال جنبلاط في المختارة على رأس مسيرة حاشدة

أمت المختارة اليوم، مسيرات حاشدة، هتفت لكمال جنبلاط وأدّوا الصلاة عند ضريحه، وغنّوا للحرية في سوريا.
وكانت في استقبال المسيرة الصباحية السيدة داليا جنبلاط والسيد جوي الضاهر وأهالي المختارة.
وتقاطرت الوفود الشعبية والحزبية طوال النهار، احتفالاً واستذكاراً لكمال جنبلاط..
ومساءً، زار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط ضريح كمال جنبلاط، على رأس مسيرة حاشدة، ترافقه عقيلته ديانا، السيدة داليا جنبلاط، أعضاء كتلة "اللقاء الديمقراطي"، أمين السر العام ظافر ناصر، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب، قياديون ومفوضون ومناصرون من مختلف المناطق.
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