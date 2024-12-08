أفرام: علينا أن نبني اليوم المئويّة الثانية للبنان قبل غروب الشمس

أشار النائب نعمة أفرام، الى أنه "يوم لا يُصدّق. كم تغيّر الشرق الأوسط في شهر واحد. كم تغيّر بين البارحة واليوم. إلى كلّ شهيد في حروب لبنان، إلى كلّ مخطوف انقطعت أخباره دون أثر، إلى كلّ عائد من الخطف دون شبابه، أقول وعد الله يتحقّق مهما طال الزمن. فجر جديد للبنان! الفرصة لنبني لبنان الجديد لن تتكرّر. علينا أن نبني اليوم المئويّة الثانية للبنان قبل غروب الشمس!".

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