جعجع لحزب الله: انتهت اللعبة كل يوم تأخير يضر في لبنان اجلسوا مع الجيش لانهاء الحالة المسلحة والتحول إلى حزب سياسي

اشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كلمة مباشرة، الى ان ما رأيناه في سوريا منذ أيام "كما في السماء كذلك على الأرض"، "كفينا" في اعتقادنا حيث لا يجرؤ الآخرون، إلى أن رأينا حلمنا يتحقق "لأنو ما بصح إلا الصحيح"، أتى وقت العدالة، ليس في سوريا بل في لبنان أيضا.

واردف جعجع "عند اندلاع الثورة السورية، قلت إن الله لم يمت في التاريخ. ومع عودة عدة دول إلى الانفتاح على الأسد، بقينا ثابتين حيث لم يجرؤ الآخرون، ونتمنى أن يحتفل اللبنانيون بهذا النهار تحديدًا كيوم لبشير الجميل. فمنذ 55 سنة، ضاع كثيرون من اللبنانيين، لكن القوات وبشير الجميل لم يضيعوا يومًا. هذا اليوم يوم بشير الجميل، ويوم زحلة والأشرفية ويوم قنات وبلا وشهداء القاع وطرابلس، يوم كل شهدائنا".

ولفت الى ان "هذا يوم بشير الجميل الذي وجدو "كركوع" على شاكلتهم ليقتله وها قد أتى زمن العدالة لا في سوريا فقط بل في لبنان وهذا يوم الاشرفية ويوم كل رفاقنا الذين استشهدوا في الـ100 يوم وهذا يوم زحلة النجم الذي لا يطال والحرب التي خاضتها بوجه الأسد "الكبير" وهذا يوم بلا وقنات اللتان دمرتا بوجه الحرب ضد الاسد وهذا يوم مدينة طرابلس. هذا يوم داني شمعون وهذا يوم بطرس خوند. هذا يوم الرهبان الأنطونيين وكنيسة سيدة النجاة، هذا يوم جورج ديب ونعمة زيادة، هذا يوم فوزي الراسي ورمزي عيراني وبيار بولس، هذا يوم المفتي حسن خالد، هذا يوم كمال جنبلاط ورفيق الحريري ورينيه معوض. وهذا يوم كل شهداء ثورة الأرز، إنه يوم البطريرك مار نصرالله بطرس صفير".

واشار جعجع الى ان "هذا يوم أحرار سوريا الذين ناضلوا على مدار 55 سنة وتحملوا ما لا يُحتمل في سبيل حريتهم وكرامتهم، هذا يوم خزي وعار لكل من جامل نظام الأسد من أجل بعض المكاسب الرخيصة. فليختفوا عن الشاشات وليطأطئوا رؤوسهم خجلًا وذلًا".

وتوجه إلى حزب الله قائلا: "انتهت اللعبة. كل يوم تأخير يضر في لبنان، اجلسوا مع الجيش اللبناني لانهاء الحالة المسلحة والتحول إلى حزب سياسي".