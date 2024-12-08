بايدن: روسيا وإيران وحزب الله لم يتمكنوا من حماية نظام الأسد

اشار الرئيس الاميركي جو بايدن الى انه تم تحرير سوريا من بشار الأسد ومما قام به هو ووالده، لافتا الى اننا نعلم أن الاسد موجود في موسكو الآن.

وذكر بايدن في مؤتمر صحفي، بان نظام الاسد قتل بوحشية آلاف المدنيين الأبرياء وهذه لحظة تاريخية وفرصة للشعب السوري لبناء السلام، وهذه لحظة تاريخية وفرصة للشعب السوري لبناء السلام في بلده.

واعتبر بان قوات المعارضة دفعت الاسد لترك منصبه ومغادرة البلاد، وسنعمل مع أصحاب المصلحة في سوريا من أجل استغلال هذه الفرصة، وكل المحاولات من قبل إيران ووكلائها لحماية الأسد ونظامه باءت بالفشل.

وشدد بايدن على ان روسيا وإيران وحزب الله لم يتمكنوا من حماية نظام الأسد، وخلال السنوات الماضية اتبعت إدارتي سياسة لفرض عقوبات على الاسد لعدم انخراطه في عملية سياسية جدية. واشار الى ان الأسد امتنع عن الانخراط في عملية سياسية جدية وواصل ارتكاب الجرائم ضد شعبه.

واردف "سندعم جيران سوريا بمن فيهم الأردن والعراق وإسرائيل ولبنان، ولن نعطي فرصة لتنظيم داعش لبناء قدراته، وسنعمل مع كل المجموعات السورية في إطار الأمم المتحدة".

وشدد على اننا لن نسمح بتحول سوريا لملاذ آمن لتنظيم "داعش"، ونبذل قصارى جهدنا لتوفير المساعدات والإغاثة لطي صفحة الفظائع التي ارتكبها نظام الاسد، وسنعمل على حماية قواتنا في سوريا ومواصلة مهمتنا ضد تنظيم "داعش"، ونحن سنقيم مسلحي المعارضة بناء على أقوالهم وأفعالهم.

واعتبر بايدن بان ما حدث في سوريا يمثل فرصة لمنطقة الشرق الأوسط، ونريد أن نطمئن أن جيران سوريا في مأمن من أي توتر جراء التغييرات هناك.

ولفت بايدن الى ان الولايات المتحدة ستعمل مع المجموعات السورية لتأسيس المرحلة الانتقالية.