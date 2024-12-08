"نوفوستي" نقلاً عن الكرملين: نؤيد إيجاد حل سياسي للأزمة السورية على أساس مفاوضات تجري تحت رعاية الأمم المتحدة

أفادت وكالة "نوفوستي" نقلاً عن الكرملين، بأن "مسؤولين روس يجرون اتصالات مع قادة المعارضة السورية المسلحة التي ضمنت أمن قواعدنا العسكرية"، مضيفةً "نحن نؤيد إيجاد حل سياسي للأزمة السورية على أساس مفاوضات تجري تحت رعاية الأمم المتحدة".

كذلك لفتت الوكالة، نقلاً عن الكرملين، أننا "نأمل في استمرار الحوار السياسي لصالح الشعب السوري وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".

وذكرت وكالات أنباء روسية أن علم سوريا أزيل اليوم الأحد من أمام سفارتها في موسكو.

واوضحت الوكالة إن العلم كان مرفوعا خارج السفارة في وقت سابق من اليوم.

كما نقلت وكالة "تاس" عن موظفي السفارة قولهم إنها ستعمل كالمعتاد غدا الاثنين. وأضافت أن السفارة لم تقدم أي تفسير لعدم وجود العلم.