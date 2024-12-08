خارجية أوكرانيا: سقوط الأسد يؤكد ضعف روسيا وعجزها عن القتال على جبهتين

اعتبرت وزارة الخارجية الأوكرانية إن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد يؤكد ضعف روسيا وعجزها عن القتال على جبهتين.
وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان، بان "الأحداث في سوريا تظهر ضعف نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أصبح عاجزا عن القتال على جبهتين ويتخلى عن أقرب حلفائه من أجل مواصلة العدوان على أوكرانيا".
واوضحت مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية في بيان، إن القوات الروسية في سوريا "سحبت سفينتيها الحربيتين من القاعدة البحرية في طرطوس التي سمح بشار الأسد لموسكو باستخدامها ثمنا لأمنه". وأضافت أن الفرقاطة الأميرال غريغوروفيتش وسفينة الشحن إنغينير تروبين انسحبتا من طرطوس اليوم الأحد وإن طائرات روسية تنقل "بقايا أسلحتها وعتادها العسكري" من قاعدة حميميم الجوية.
وذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى روسيا وحصلوا على حق اللجوء من السلطات الروسية.
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