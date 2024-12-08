اشارت هيئة البث الإسرائيلية الى ان القيادة تدرس تعميق سيطرة الجيش على الحدود مع سوريا لمنع المتمردين من الوصول للمنطقة. ولفتت هيئة البث الإسرائيلية الى ان الكابينيت صدق على الدخول بضعة كيلومترات داخل المنطقة العازلة ومواقع مراقبة في الجولان. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بان الحكومة صدقت على الدخول بضعة كيلومترات داخل المنطقة العازلة ومواقع مراقبة في الجولان.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: الكابينيت صدق على الدخول بضعة كيلومترات داخل المنطقة العازلة ومواقع مراقبة في الجولان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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