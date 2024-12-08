ذكرت وكالات أنباء روسية أن علم سوريا أزيل اليوم الأحد من أمام سفارتها في موسكو. واوضحت الوكالة إن العلم كان مرفوعا خارج السفارة في وقت سابق من اليوم. كما نقلت وكالة "تاس" عن موظفي السفارة قولهم إنها ستعمل كالمعتاد غدا الاثنين. وأضافت أن السفارة لم تقدم أي تفسير لعدم وجود العلم.

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة تاس: إزالة علم سوريا من سفارتها في موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.